TOKİ'den uygun fiyatlı konut fırsatı! Aylık 8 bin TL'den 2+1, 11 bin TL'den 3+1 konutlar satışta
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve Bartın başta olmak üzere çeşitli illerde yeni konut satışlarına başladı. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilen satışlarda, alıcılar 120 ay (10 yıl), 180 ay (15 yıl) ve 240 ay (20 yıl) gibi uzun vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir ve Bartın başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde belirli aralıklarla konut satışları gerçekleştiriyor.
Kuralı satış yöntemiyle alıcı bulan bu taşınmazlar genellikle 120, 180 ve 240 aya varan vadelerle sunuluyor.
TOKİ’nin satışa çıkardığı bazı konutlar, uygun fiyatları sayesinde özellikle dar gelirli vatandaşlar için cazip hale geliyor. Bu nedenle TOKİ’nin konut satış duyuruları, Türkiye genelinde geniş kesimler tarafından yakından takip ediliyor.