TOKİ’den yeni konut fırsatı: Yüzde 25 peşinat, 120 ay vadeyle 2+1 daireler satışta! İşte detaylar...
TOKİ, dar gelirliler için bahar fırsatını duyurdu. 2+1 daireler uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte detaylar..
Ev sahibi olmak isteyenler için dört gözle beklenen müjde geldi. TOKİ nisan ayı kampanyasını açıkladı. Dar gelirliye umut olacak kampanya avantajlı fiyatlarla ev sahibi yapacak.
TOKİ, Konya Seydişehir’de yeni konut satışlarını başlattı. Toplam 20 adet 2+1 sosyal konutun satışa sunulduğu kampanyaya başvurular bugün itibarıyla başladı.
Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler için son başvuru tarihi 16 Nisan. Başvurular, Halkbank’ın Konya şubeleri üzerinden yapılabilecek.