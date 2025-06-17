Torba kanun teklifi Mecliste! İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve çalışanları neler bekliyor?

Karakaş, mevcut düzenlemede emeklilere yönelik herhangi bir maddenin yer almadığını vurgulayarak, “Eğer Meclis 1 Temmuz’da tatile girerse, emekli taban maaşında bir artış yapılması mümkün olmayacak” dedi. Ancak Karakaş, bu konunun mevcut torba yasaya eklenebileceğini ya da ileride çıkarılacak yeni torba yasa düzenlemeleriyle gündeme gelebileceğini belirtti.