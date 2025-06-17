Torba kanun teklifi Mecliste! İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve çalışanları neler bekliyor?
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına zam yapılabilmesi için yeni bir kanun düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Karakaş, “Meclis 1 Temmuz’da tatile gireceği için bu konuda adım atılacaksa, öncesinde mutlaka yasal düzenleme yapılmalı” dedi. Ayrıca mevcut tasarıda bu konuda bir hüküm bulunmadığını ifade eden Karakaş, “Torba yasa ya da ek düzenlemelerle bu eksiklik giderilebilir” şeklinde konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Meclis’e sunulan 21 maddelik torba kanun teklifiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Karakaş, mevcut düzenlemede emeklilere yönelik herhangi bir maddenin yer almadığını vurgulayarak, “Eğer Meclis 1 Temmuz’da tatile girerse, emekli taban maaşında bir artış yapılması mümkün olmayacak” dedi. Ancak Karakaş, bu konunun mevcut torba yasaya eklenebileceğini ya da ileride çıkarılacak yeni torba yasa düzenlemeleriyle gündeme gelebileceğini belirtti.
TEKLİFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, hükümet tarafından Meclis’e sunulan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, torba yasa kapsamında kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin sağlanması, indirim ve istisnaların düzenlenmesi ile hukuki ihtilafların önlenmesi gibi konulara yer verildiğini belirtti.
YENİ DÜZENLEME İLE BERABER SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Karakaş’a göre mevcut uygulamada, bir iş yerinin faaliyetleri durdurulduğunda bu karar sürekli hale gelebiliyor ve bu durum zaman zaman geçici durdurma kararlarıyla çakışarak hukuki sorunlara yol açıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa değişikliğiyle, iş yerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması durumunda "sürekli durdurma" kararı devre dışı bırakılacak. Böylece geçici durdurma kararı iptal edildiğinde, iş yerinin faaliyetlerine yeniden başlaması mümkün olacak.