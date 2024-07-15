Toyota gemileri yaktı; Tüm hafif ticari araçları için yüzde 100 kampanyasını açıkladı

YÜZDE 100'E VARAN KREDİ İMKANI

Toyota.com.tr'den edinilen bilgilere göre, ALJ Finans tarafından sunulan hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler, tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri (KKDF muafiyetli) için geçerli, 10.000 TL Peşinat ile %100’e kadar kredi avantajı sunulmaktadır. Kredi başvurusu esnasında ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 31/07/2024 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Tüketici kredilerindeki tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. kampanya şartlarını değiştirme, durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalarda.