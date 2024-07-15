Toyota gemileri yaktı; Tüm hafif ticari araçları için yüzde 100 kampanyasını açıkladı
Galericiler zor durumda, otomobil piyasası karışık. Ancak Toyota tüm bunlara rağmen kampanyalarına devam ediyor. Hafif ticari araçlarda yüzde 100'e varan kredi imkanını kaçırmayın
Otomobil sektörü zor günlerden geçerken Toyota kampanya ve uygun fiyat listesi ile yine pazarın söz sahibi olmak için adım attı. Toyota'nın Temmuz ayı sonuna kadar sürecek bu kampanyasından yararlanmak isteyenler Toyota Plazar'ına giderek bilgi alabilir. Peki kampanya sonrası Toyota fiyat listesi 2024 nasıl şekillendi? İşte Toyota hafif ticari araç kampanyası hakkında merak edilen her şey!
Toyota'nın son zamanlarda en çok merak edilen Proace City aracı bu kampanya dahilinde. Yüzde 100 kredi imkanı sağlanan Proace City için farklı versiyonlar da mevcut. Proace City Passion X-Pack, Proace City Dream ve Proace City Flame X-Pack dikkat çekiyor. Kampanya ile birlikte araçların fiyat listesi de ortaya çıktı.
YÜZDE 100'E VARAN KREDİ İMKANI
Toyota.com.tr'den edinilen bilgilere göre, ALJ Finans tarafından sunulan hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler, tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri (KKDF muafiyetli) için geçerli, 10.000 TL Peşinat ile %100’e kadar kredi avantajı sunulmaktadır. Kredi başvurusu esnasında ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 31/07/2024 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Tüketici kredilerindeki tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. kampanya şartlarını değiştirme, durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalarda.
PROACE CİTY FİYAT LİSTESİ 2024
Proace City Passion X-Pack
220V Güç Çıkışı (Ön)
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)
Yan Park Sensörleri
Başlangıç fiyatı: 1.430.000 TL