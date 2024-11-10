Trafik ceza ücretlerine büyük zam! Tam 15 kat artırılıyor
Trafik cezalarına büyük zam! Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan araç sahiplerine verilen ceza 15 kat artarak 96 bin TL'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı'nın çakarlı araçlarla ilgili yaptığı sıkı denetimlerin ardından, yetkisiz çakar ve siren kullanımına verilen cezalar önemli ölçüde artırıldı.
TRAFİKTEN MEN EDİLECEKLER
Yeni düzenlemeye göre, kurallara aykırı şekilde çakar ve tepe lambası kullanan araç sahipleri sadece para cezası almakla kalmayacak, aynı zamanda araçları trafikten men edilecek.
Bu kapsamda Meclis İçişleri Komisyonu, Dahiliye Memurları Kanunu, bazı ilgili kanunlar ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmak için toplandı. AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun başkanlık ettiği toplantıda, ilk imza sahipleri olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı’nın sunduğu kanun teklifinde toplamda 46 madde yer alıyor.
YENİ YAPTIRIMLAR
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan bu yeni düzenlemeye göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımının önüne geçmek adına cezalar ağırlaştırılıyor. Mevcut ceza miktarı olan 6 bin 439 TL, yeni dönemde 96 bin TL’ye çıkarılarak usulsüz çakar kullanımına caydırıcı bir etki oluşturulması hedefleniyor.