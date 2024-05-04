Trafik cezalarında patlama! İlk çeyrekte rekor kırıldı

2024 yılında trafik cezası uygulamalarında adeta patlama yaşanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2024'ün ilk üç ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artarak 5 milyon 182 bin 730 adede ulaştı. Bu rakam geçen yıl ilk üç ayda 2 milyon 910 bin 721 adet olmuştu.