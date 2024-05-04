Trafik cezalarında patlama! İlk çeyrekte rekor kırıldı
2024 yılının ilk çeyreğinde polisin kestiği trafik cezası adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 5 milyon 182 bini aştı. Mart ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık dörde katlanarak 2 milyon adede dayandı.
2024 yılında trafik cezası uygulamalarında adeta patlama yaşanıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2024'ün ilk üç ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 oranında artarak 5 milyon 182 bin 730 adede ulaştı. Bu rakam geçen yıl ilk üç ayda 2 milyon 910 bin 721 adet olmuştu.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; 2024'ün Mart ayında uygulanan trafik cezası sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267 oranında artışla 1 milyon 986 bin 742 adede yükseldi. Geçen yıl martta bu rakam 541 bin 359 idi.
2024'ün ilk üç ayında araç plakasına uygulanan trafik cezası adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artışla 4 milyon 273 bin 587'ye ulaştı.
Bu dönemde sürücülere uygulanan trafik cezası adedi de yüzde 81 oranında artışla 901 bin 84'e yükseldi.