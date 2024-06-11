Trafik sigortasında oranlar güncellendi: Kim ne kadar ödeyecek? İşte kasko için en ideal ay

Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki trafik sigortasında iyi sürücü ve kötü sürücü arasında fark ne kadar oldu? Ortalama olarak bir hususi otomobil için ne kadar ödeniyor? Özellikle son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş vardı. Kasko yaptırmak için Haziran ayı en ideal zaman mı?