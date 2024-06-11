Trafik sigortasında oranlar güncellendi: Kim ne kadar ödeyecek? İşte kasko için en ideal ay
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem Mayıs ayı itibarıyla başladı. Bu tarihten sonra aylık trafik sigortası primi artışları hasar maliyet endeksine göre belirlenecekti. Temmuz ayı için yeni güncel oranlar da belli oldu. Peki bir araç için ortalama sigorta bedeli ne kadar? Sigorta uzmanı kasko yaptırmak için en ideal tarihi açıkladı. İşte tüm detaylar...
Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan artış oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Peki trafik sigortasında iyi sürücü ve kötü sürücü arasında fark ne kadar oldu? Ortalama olarak bir hususi otomobil için ne kadar ödeniyor? Özellikle son dönemde kasko fiyatlarında bir düşüş vardı. Kasko yaptırmak için Haziran ayı en ideal zaman mı?
Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Bağcı, şunları söyledi:
“Trafik sigortası prim artışları maliyet endeksine göre belirlenecekti. Yani araç fiyatlarındaki artışa, parça fiyatlarındaki artışa, onarım maliyetlerine bakılacaktı. Bununla ilgili TÜİK’in verileri baz alınıp trafik sigortasında bunun ortalamasına göre maliyet çıkarılıp fiyat artışları buna göre belirlenecekti.
Haziran ayı için yüzde 3.5 gibi bir artış yapılmıştı. Temmuz ayında da yüzde 3.5’lik bir artış belirlendi. Artış oranlarına başta sigorta şirketleri olmak üzere çok ciddi itirazlar geliyor. ‘Sadece enflasyon yüzde 75, yüzde 3.5 seviyesi düşük. Biz yüzde 140 oranında zarar ediyoruz’ diyorlar.
‘KÖTÜ SÜRÜCÜLERİ SİGORTA YAPMAK İSTEMİYORLAR’
Sigorta şirketleri kötü sürücüleri sigorta yapmaktan kaçınıyor. Yılda 3’ten fazla kaza yapan sürücüler var. Şu anda 22 milyon hiç kaza yapmayan sürücü var. 1.2 milyon yaklaşık 1 ve üzeri hasar yapanlar var. İyi sürücülerden, ‘Biz kötü sürücülerin primini ödüyoruz. Ben 20 yıldır hasar yapmıyorum. Yüzde 50 hasarsızlık indirimine ulaşmama rağmen neden 16 bin TL trafik sigortası ödüyorum’ diyenler var. ‘Biz kötü sürücüyü finanse etmek istemiyoruz. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında fark artsın’ diyorlar.