Trafikte yeni dönem! Meclis onayladı: Cezalar 250 bin TL’ye kadar çıkıyor
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, taşıma faaliyetlerinde çeşitli kurallara uymayanlara yüksek idari para cezaları uygulanacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenleme ile Karayolları Taşıma Kanunu’nda yer alan idari para cezaları artırılıyor. Buna göre, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren veya aldığı yetki belgesine aykırı işlemler yapan taşımacılar, acenteler, taşıma komisyoncuları, nakliyat ambarları ve kargo işletmecilerine 17 bin liradan 170 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
85 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI
Yetki belgesi bulunmasına rağmen taşıtını belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesi dışında ilgili kurumlardan izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara ve taşıma hizmetini yerine getirmekten kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, bir taşımacının başka bir taşımacının faaliyetini engellemesi durumunda 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Yolcu ve eşyaların güvenli taşınmasını ihlal eden taşımacılar ile alınan güvenlik önlemlerine uymayan yolcu ve göndericilere ise 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, çevreyi koruma kurallarına aykırı hareket eden taşımacılar da aynı miktarda cezaya tabi tutulacak.
170 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI
Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasına yönelik tedbirleri almayan, yolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılara, 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Araç ve şoförlerle ilgili gerekli kuralları uygulamayan taşımacılara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.