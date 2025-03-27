Trafikte yeni dönem! Meclis onayladı: Cezalar 250 bin TL’ye kadar çıkıyor

Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Yolcu ve eşyaların güvenli taşınmasını ihlal eden taşımacılar ile alınan güvenlik önlemlerine uymayan yolcu ve göndericilere ise 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, çevreyi koruma kurallarına aykırı hareket eden taşımacılar da aynı miktarda cezaya tabi tutulacak.



