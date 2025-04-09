Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti!
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı gümrük vergileri sonrası dünyanın en zengin 10 isminin servetleri adeta eridi.
Dünyanın en varlıklı 10 ismi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da yaptığı gümrük vergisi açıklamasının ardından 174 milyar dolar kaybetti. Yılbaşından bu yana ise kayıpları neredeyse 350 milyar dolara ulaştı.
Geçen çarşamba günü Trump’ın gümrük vergisi açıklamasının ardından S&P 500 endeksi 11% düştü. Bu durum, 2025 yılının başında toplam net değerleri 2 trilyon doları aşan dünyanın en zenginlerinin hisse senedi varlıklarında önemli bir küçülmeye neden oldu.