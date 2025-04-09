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  4. Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti!

Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı gümrük vergileri sonrası dünyanın en zengin 10 isminin servetleri adeta eridi.

Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti! - Sayfa 1

Dünyanın en varlıklı 10 ismi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da yaptığı gümrük vergisi açıklamasının ardından 174 milyar dolar kaybetti. Yılbaşından bu yana ise kayıpları neredeyse 350 milyar dolara ulaştı.

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Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti! - Sayfa 2

Geçen çarşamba günü Trump’ın gümrük vergisi açıklamasının ardından S&P 500 endeksi 11% düştü. Bu durum, 2025 yılının başında toplam net değerleri 2 trilyon doları aşan dünyanın en zenginlerinin hisse senedi varlıklarında önemli bir küçülmeye neden oldu.

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Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti! - Sayfa 3

10. Steve Ballmer (Microsoft eski CEO’su) - 9 milyar dolar kayıp

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Trump'ın vergi hamlesi en çok o ismi vurdu: 1 haftada 33 milyar dolar kaybetti! - Sayfa 4

9. Sergey Brin (Google kurucusu) - 11 milyar dolar kayıp

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