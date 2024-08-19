TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı. 81 il içerisinde en yüksek mutluluk oranına sahip şehirler arasında 3. sırada hangi il yer aldı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı, 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehirler arasında 3'üncü sıradaki il şaşırttı.
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TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
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1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı
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2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı
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