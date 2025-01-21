Tüketici derneklerinden özel okul fiyatı uyarısı: Yasal oranın üzerindeki zamları ödemeyin
Tüketici dernekleri bazı özel okulların mevcut öğrencilerine kayıt yenileme için yasal oranın üzerinde zam yaptığını dikkat çekti. Dernekler, velilere yüksek oran rakamları ödememeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt yenileme dönemi başlarken, bazı kurumlar yüksek zamlarla gündeme geldi.
Bakan Tekin açıklama yapmıştı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen hafta yaptığı açıklamada, özel okullarda ücretlerin fahiş biçimde artırıldığı iddialarına ilişkin bir çalışma yaptıklarını belirterek, bu konuda yönetmelik yayımladıklarını anımsatmıştı.
"Ders kitabı için ayrı bir ücret yasak"
Yönetmelikle okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade eden Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik." diye konuşmuştu.
Uzmanlar fiyat artışları için alınacak tedbirleri anlattı
Vatandaşların bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve hak arama yolları konusunda gönüllü danışmanlık hizmeti veren tüketici derneklerinin temsilcileri, son dönemde gündeme gelen fiyat artışlarına ilişkin velilerin neler yapabileceğine dair açıklamalarda bulundu.