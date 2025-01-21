Tüketici derneklerinden özel okul fiyatı uyarısı: Yasal oranın üzerindeki zamları ödemeyin

"Ders kitabı için ayrı bir ücret yasak"

Yönetmelikle okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade eden Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik." diye konuşmuştu.