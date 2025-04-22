Tüketicinin bütçesi alarm veriyor! Mobilya fiyatları uçuşa geçti

HAMMADDE FİYATLARINDAKİ KÜRESEL ARTIŞ

Bir diğer önemli etken ise hammadde fiyatlarındaki küresel artış. Uluslararası piyasalarda yaşanan talep artışı ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, hammadde fiyatlarını yukarıya taşıyor. Bu durum, yerli üreticilerin maliyetlerini artırırken, ithal ürünlerin de daha pahalıya mal olmasına neden oluyor.