Tüketicinin bütçesi alarm veriyor! Mobilya fiyatları uçuşa geçti
Son dönemde mobilya alışverişine çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları fiyat etiketleri karşısında adeta şaşkına dönüyor. Birkaç ay öncesine kadar daha ulaşılabilir olan koltuk takımları, yatak odası setleri ve yemek masaları, artık bütçeleri zorlayan seviyelere ulaşmış durumda. Peki, bu hızlı ve yüksek fiyat artışının ardında yatan temel nedenler neler? İşte detaylar…
MOBİLYA FİYATLARI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?
Sektör temsilcileri, mobilya fiyatlarındaki bu keskin yükselişi tetikleyen birkaç ana faktöre dikkat çekiyor. Bunların başında döviz kuru dalgalanmaları geliyor. Mobilya üretiminde kullanılan ahşap, sünger, kumaş, metal gibi pek çok temel hammadde ithalat yoluyla temin ediliyor. Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı, bu girdi maliyetlerini doğrudan artırarak nihai ürün fiyatlarına yansıyor.
HAMMADDE FİYATLARINDAKİ KÜRESEL ARTIŞ
Bir diğer önemli etken ise hammadde fiyatlarındaki küresel artış. Uluslararası piyasalarda yaşanan talep artışı ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, hammadde fiyatlarını yukarıya taşıyor. Bu durum, yerli üreticilerin maliyetlerini artırırken, ithal ürünlerin de daha pahalıya mal olmasına neden oluyor.
LOJİSTİK MALİYETLERİ
Lojistik maliyetlerindeki yükseliş de fiyat artışlarının önemli bir bileşeni. Küresel nakliye ücretlerindeki artış ve tedarik süreçlerindeki gecikmeler, mobilyaların üretiminden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçteki maliyetleri artırıyor. Bu da kaçınılmaz olarak perakende fiyatlarına yansıyor.
ENFLASYONİST BASKI
Türkiye ekonomisindeki genel enflasyonist baskı da mobilya sektörünü derinden etkiliyor. İşçilik maliyetlerinden enerji giderlerine, kira ödemelerinden vergilere kadar pek çok kalemde yaşanan artış, üreticilerin ve satıcıların fiyatlarını yukarı yönlü revize etmelerine neden oluyor.