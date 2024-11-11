Tüm oranlar tek tek hesaplandı! Asgari ücrete zam için en güçlü 2 rakam belli oldu
2025 yılı için asgari ücret zammı gündemde. Ücret belirleme sürecinde enflasyon oranı en önemli veri olarak öne çıkarken, masada dikkate alınacak dört ek kriter daha bulunuyor. Öte yandan asgari ücret zammında öne çıkan iki güçlü rakam da belli oldu.
Ocak 2025 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon görüşmelerinde masada TÜRK-İş'in yaşam maliyeti verileri, TİSK'in talepleri, Bakanlığın çalışmaları ve en belirleyici unsur olarak enflasyon verileri olacak. 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağı ise merakla bekleniyor.
Ocak 2025 asgari ücret artışı için 6 aylık enflasyon beklentisi, görüşmelerde en kritik veri olarak öne çıkacak. Ancak, asgari ücret belirlenirken yalnızca enflasyon değil, toplamda beş temel faktör dikkate alınacak. Bu faktörler arasında yaşam maliyetleri, işveren talepleri, çalışanların geçim düzeyi, Bakanlık analizleri ve ekonomik büyüme verileri yer alacak.
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı başında toplanacak. Aralık boyunca üçü değerlendirme, biri karar toplantısı olmak üzere toplam dört toplantı yapılması planlanıyor. Aralık ayı sonunda yeni asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADA 5 VERİ OLACAK
6 aylık enflasyon tahmini: Gelecek 6 aylık enflasyon beklentisi, ücret artışının temel göstergelerinden biri olarak dikkate alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anketleri: İşçi, işveren ve toplum arasında yapılacak anketlerle, geniş bir perspektif elde edilerek beklentiler ve ihtiyaçlar değerlendirilecek.
Büyüme oranları: Ülkenin ekonomik büyümesi, asgari ücret artışında dikkate alınacak önemli bir kriter olacak.
TİSK verileri: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun işgücü maliyetleri ve sektör ihtiyaçları gibi verileri, ücret tespiti için referans sağlıyor.
TÜRK-İş verileri: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun sunduğu veriler, işçilerin yaşam maliyetleri ve geçim koşullarını yansıtacak şekilde sürece dahil edilecek.