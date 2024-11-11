Tüm oranlar tek tek hesaplandı! Asgari ücrete zam için en güçlü 2 rakam belli oldu

Ocak 2025 asgari ücret artışı için 6 aylık enflasyon beklentisi, görüşmelerde en kritik veri olarak öne çıkacak. Ancak, asgari ücret belirlenirken yalnızca enflasyon değil, toplamda beş temel faktör dikkate alınacak. Bu faktörler arasında yaşam maliyetleri, işveren talepleri, çalışanların geçim düzeyi, Bakanlık analizleri ve ekonomik büyüme verileri yer alacak.