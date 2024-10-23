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  4. Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti

Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti

Zorlu ekonomik koşullara dayanamayan 250 yıllık fırın zinciri iflas ettiğini duyurdu.

Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti - Sayfa 1

Küresel ekonomik krizin en çok canını yaktığı ABD ve Avrupa ülkelerinde durum kötüleşiyor. Avrupa’da özellikle Almanya’nın etkilendiği kriz nedeniyle son olarak yaklaşık 3 asırdır hizmet veren fırın kepenk indiriyor.

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Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti - Sayfa 2

250 YILLIK TARİHİ FIRIN ZİNCİRİ İFLASIN PENÇESİNDE

Enerji fiyatlarındaki katlanılamaz artıştan etkilenen fırın zinciri Sternenbäckerei iflas etti. arti49.com haberine göre Almanya genelinde 120 şubesi bulunan fırın zinciri, ilkbaharda kendi yönetiminde iflas başvurusunda bulunmuştu.

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Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti - Sayfa 3

KAPANACAK ŞUBELER BELLİ OLACAK

O zamandan beri sessizlik hakimken, Schwäbische Zeitung'un haberine göre, şirketin Hechingen'deki üretim tesisi yıl sonuna kadar kapatılacak. Bu tesis, firmanın ana merkezi olduğu için ciddi bir darbe anlamına geliyor. Kaç şubenin kapanacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti - Sayfa 4

Sternenbäckerei, Gera (Thüringen) ve Spremberg (Brandenburg) şubeleri için iyi haberler verdi: Şirketin basın açıklamasına göre, bu lokasyonlarda faaliyetlerin devam etmesi için çözüm yolları bulundu. Bir yatırımcının bu şubeleri devralması bekleniyor. Spremberg'de iki, Gera'da ise üç şube faaliyet gösteriyor.

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