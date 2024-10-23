Tüm şubeleri tek tek kapanıyor ; Tam 250 yıllık dev fırın zinciri iflas etti

Sternenbäckerei, Gera (Thüringen) ve Spremberg (Brandenburg) şubeleri için iyi haberler verdi: Şirketin basın açıklamasına göre, bu lokasyonlarda faaliyetlerin devam etmesi için çözüm yolları bulundu. Bir yatırımcının bu şubeleri devralması bekleniyor. Spremberg'de iki, Gera'da ise üç şube faaliyet gösteriyor.