Tüpraş için 13 aracı kurum fiyat verdi ; TUPRS hissesi yüzde 28 prim potansiyeli vadediyor.
Borsa İstanbul’un en önemli şirketlerinden Tüpraş hisseleri için tam 13 aracı kurum fiyat verdi.
8 milyonu aşkın yatırımcının tercih ettiği Borsa İstanbul’da gözler Tüpraş’a çevrildi. Yoğun yatırımcı sayısıyla bilinen Tüpraş için 13 aracı kurum fiyat tahmini verdi.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tüpraş, bilanço sonuçlarının ardından aracı kurumların yakın takibine girdi. Şirket için tam 13 farklı kurum hedef fiyat raporu yayımladı.
Açıklanan hedef fiyatlarda en düşük beklenti 193,54 TL seviyesinde olurken, en yüksek tahmin 254,50 TL olarak kaydedildi.