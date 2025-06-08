TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor
Bayram havasının estiği Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği 18 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini verdi.
Kurban Bayramı öncesindeki kapanışı gerilemeyle yapan Borsa İstanbul’da yatırımcılar gözlerini yeni haftaya çevirdi.
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Yeni haftada hangi hisselerde hareketlilik oluşacağına daire aracı kurumların da fiyat verdiği bazı hisseler belli oldu.
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18 ARACI KURUMDAN FİYAT TAHMİNLERİ
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) hisse hedef fiyat 2025
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Halk Yatırım
|35,40 TL
|Al
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