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  4. TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor

TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor

Bayram havasının estiği Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği 18 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini verdi.

TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor - Sayfa 1

Kurban Bayramı öncesindeki kapanışı gerilemeyle yapan Borsa İstanbul’da yatırımcılar gözlerini yeni haftaya çevirdi.

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TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor - Sayfa 2

Yeni haftada hangi hisselerde hareketlilik oluşacağına daire aracı kurumların da fiyat verdiği bazı hisseler belli oldu.

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TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor - Sayfa 3

18 ARACI KURUMDAN FİYAT TAHMİNLERİ

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) hisse hedef fiyat 2025

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Halk Yatırım 35,40 TL Al
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TUPRS, DOAS, BIMAS, ASELS ve THYAO için aracı kurumlar fiyat verdi * Borsa İstanbul bayram ediyor - Sayfa 4

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisse hedef fiyat 2025

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İş Yatırım 688,77 TL Al
TEB Yatırım 680,67 TL Endeks üstü getiri
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