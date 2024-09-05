Turizm sektörü kökten değişiyor: 'Her şey dahil konsept' tarih mi oluyor?

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028’deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için ‘her şey dâhil’ sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor.

Her şey dâhil konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek.