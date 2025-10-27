Türk Hava Yolları bir sıra daha yükseldi; İşte piyasa değeri en yüksek 40 havayolu şirketi
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından en değerli havayolu şirketlerinde sıralamada değişti. THY bir üst basamağa çıktı.
Yeni uçak alımlarıyla ses getirmeyi başaran dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları, companiesmarketcap tarafından oluşturulan piyasa değeri en yüksek havayolu şirketleri listesinde bir üst sıraya daha tırmandı. İlk 10 için büyük bir mesaj verdi. İşte piyasa değeri en yüksek 40 havayolu şirketi:
