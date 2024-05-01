Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranı değişti: Peki şimdi ne olacak?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Türk Lirası mevduatlardan alınan gelir vergisi stopajı artırıldı. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 2.5'e yükseldi.