Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranı değişti: Peki şimdi ne olacak?
Liralaşma stratejisi kapsamında düşük tutulan Türk Lirası mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopajı avantajı azalmaya başladı. Kısa vadede yüzde 5 olan vergi 2.5 puan artarak yüzde 7.5'e yükseldi. Parasını mevduata bağlayanlar elde ettikleri faiz gelirinden 2.5 puan daha vergi ödemek zorunda kalacak.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Türk Lirası mevduatlardan alınan gelir vergisi stopajı artırıldı. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0'dan yüzde 2.5'e yükseldi.
Kademeli olarak bitirilmesi planlanan Kur Korumalı Mevduatta ise gelir vergisi stopajı yüzde 0 olarak kaldı.
Başka bir deyişle döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatı olanlar gelir vergisi stopajı ödemeyecek, Türk Lirası'na yatırım yapanlar gelir vergisi stopajı ödeyecek.
Örnekle ilerlemek gerekirse 100 bin lirasını yüzde 55 yıllık faiz oranıyla 32 günlük (bir aylık) mevduata bağlayan mudi 32 günün sonunda 4583 lira faiz geliri elde ediyor. Eski stopaj olan yüzde 5'ten vergi kesilseydi 229 lira ödeyecekken yeni stopaj olan yüzde 7.5'ten vergi kesilecek ve 344 lira ödemek zorunda kalacak.