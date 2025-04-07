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  4. Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti

Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti

İstanbul Kadıköy'de yer alan Merdivenköy mevkiindeki Özel Aksu Göztepe Hastanesi konkordato ilan etti. Mahkeme 3 ay süre tanıdı

Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti - Sayfa 1

Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding çatısı altın Merdivenköy'de hizmet veren Özel Aksu Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) iflas koruma başvurusu yaptı. Başvuruyu A'dan Z'ye inceleyen mahkeme 90 gün süreyle geçici mühlet tanıdı.

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Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti - Sayfa 2

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre, Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) konkordato başvurusunda bulundu. 

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Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti - Sayfa 3

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan konkordato başvurusunu değerlendirerek, iki şirket ile iş insanı Ali Asker Aksu için üç aylık geçici mühlet kararı aldı.

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Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti - Sayfa 4

Mahkeme, bu geçici mühlet sürecinde şirket faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla iflas hukuku uzmanı Serdar Kale, Ferhat Koç ve mali müşavir Mustafa Dağüstü’yü geçici konkordato komiseri olarak atadı.

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