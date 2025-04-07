Türk sağlık sektörü bunu konuşuyor. Dev hastane konkordato ilan etti
İstanbul Kadıköy'de yer alan Merdivenköy mevkiindeki Özel Aksu Göztepe Hastanesi konkordato ilan etti. Mahkeme 3 ay süre tanıdı
Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding çatısı altın Merdivenköy'de hizmet veren Özel Aksu Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) iflas koruma başvurusu yaptı. Başvuruyu A'dan Z'ye inceleyen mahkeme 90 gün süreyle geçici mühlet tanıdı.
Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre, Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) konkordato başvurusunda bulundu.
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan konkordato başvurusunu değerlendirerek, iki şirket ile iş insanı Ali Asker Aksu için üç aylık geçici mühlet kararı aldı.