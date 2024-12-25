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  4. Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu

Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu

Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan Türk tekstil markası iflas verdi.

Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu - Sayfa 1

Koronavirüs döneminde şirketlerin iflasını önlemek için kolaylık sağlanan konkordato düzenlemesinden yararlanan Türk tekstil markası resmen iflas etti.

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Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu - Sayfa 2

yeniakit.com.tr’nin haberine göre 14 Ağustos’ta 3 ay süre ile konkordato ilan eden Fi Triko kötü gidişe dur diyemeyerek iflas etti.

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Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu - Sayfa 3

Batık şirketin tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği ve aralarında tedarikçiler ve bankaların da bulunduğu milyonlarca liralık ödemenin ne şekilde yapılacağı merak konusu olurken, Bakırköy 1. İcra Dairesi'nin yayınladığı ilan ile tasfiye sürecine yönelik takvim kesinlik kazandı.

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Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu - Sayfa 4

TASFİYE İÇİN VARLIKLARI YETERLİ

Paylaşılan ilanda şirketin mal varlıklarının tasfiye sürecini yürütmek için yeterli görüldüğü belirtilirken, iflas sürecinin 'adi usulde' yürütülmesine hükmedildi.

 

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