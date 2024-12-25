Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu
Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan Türk tekstil markası iflas verdi.
Koronavirüs döneminde şirketlerin iflasını önlemek için kolaylık sağlanan konkordato düzenlemesinden yararlanan Türk tekstil markası resmen iflas etti.
yeniakit.com.tr’nin haberine göre 14 Ağustos’ta 3 ay süre ile konkordato ilan eden Fi Triko kötü gidişe dur diyemeyerek iflas etti.
Batık şirketin tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği ve aralarında tedarikçiler ve bankaların da bulunduğu milyonlarca liralık ödemenin ne şekilde yapılacağı merak konusu olurken, Bakırköy 1. İcra Dairesi'nin yayınladığı ilan ile tasfiye sürecine yönelik takvim kesinlik kazandı.