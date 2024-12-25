Türk tekstil markası resmen iflas etti. Dünya devlerine üretiyordu

Batık şirketin tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceği ve aralarında tedarikçiler ve bankaların da bulunduğu milyonlarca liralık ödemenin ne şekilde yapılacağı merak konusu olurken, Bakırköy 1. İcra Dairesi'nin yayınladığı ilan ile tasfiye sürecine yönelik takvim kesinlik kazandı.