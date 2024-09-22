Turkcell, Vodafone, Türk Telekom… Fiyatlar tavan yaptı! En ucuz operatör tarifeleri açıklandı
Son dönemde operatör fiyatlarının fahiş bir şekilde zamlanması tepkilere neden olurken Türkiye'de en çok kullanılan operatör şirketlerinin en ucuz tarifeleri belli oldu
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom... Türkiye'de en çok kullanılan operatörler listesinde bu üç şirket başı çekiyor. Ancak son zamanlarda yapılan zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Öyle ki operatör şirketlerinin yaptığı bu fiyat artışları TBMM'deki gündeme bile taşındı. Hal böyle olunca ucuza internet, konuşma ve SMS hakkı kullanmak isteyen kullanıcılar en uygun tarifeleri araştırmaya başladı.
Biz de ekonomim.com olarak Turkcell, Vodafone, Türk Telekom operatörlerinin en uygun tarifelerini sizler için derledik. Güncel bu tarifelere göre daha az ücret ödeyerek daha iyi fırsatlar yakalayabilirsiniz. İşte en ucuz operatör tarifleri listesi:
1. VODAFONE 20 GB TARİFESİ
Vodafone,"Dijitale Özel 20 GB" tarifesi ile 20 GB interneti müşterilerine satarken, tarifeye ek 1000 DK + 250 SMS sunuyor. E-Devlet ile kimlik doğrulamaya özel olarak veriliyor.
20 GB İnternet
1000 DK + 250 SMS
E-Devlet ile kimlik doğrulamaya özel