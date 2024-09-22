Turkcell, Vodafone, Türk Telekom… Fiyatlar tavan yaptı! En ucuz operatör tarifeleri açıklandı

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom... Türkiye'de en çok kullanılan operatörler listesinde bu üç şirket başı çekiyor. Ancak son zamanlarda yapılan zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Öyle ki operatör şirketlerinin yaptığı bu fiyat artışları TBMM'deki gündeme bile taşındı. Hal böyle olunca ucuza internet, konuşma ve SMS hakkı kullanmak isteyen kullanıcılar en uygun tarifeleri araştırmaya başladı.