Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyada en çok gümüş üreten ülkeler belli oldu: İlk sıra şaşırttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifelerinin ardından gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş, gözleri bu alandaki üretici ülkelere çevirdi. Dünyada en çok gümüş üreten ülkeler belli olurken, Türkiye'nin yıllık üretimi dikkat çekti.
Gümüş, parlaklığı ve iletkenliği sayesinde yalnızca süs eşyalarında değil, elektronik, enerji ve sağlık gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılıyor. Ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü gümüş, tıpkı altın gibi değerli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.
Uluslararası madencilik verilerine göre, dünyada en fazla gümüş üreten ülkeler sıralandı. Listede öne çıkan ülkeler, yalnızca üretim hacimleriyle değil, aynı zamanda küresel piyasalardaki etkileriyle de dikkat çekiyor.
Peki, en fazla gümüş hangi ülkelerde üretiliyor? İşte detaylar...