Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyada en çok gümüş üreten ülkeler belli oldu: İlk sıra şaşırttı

Gümüş, parlaklığı ve iletkenliği sayesinde yalnızca süs eşyalarında değil, elektronik, enerji ve sağlık gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılıyor. Ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü gümüş, tıpkı altın gibi değerli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.