Türkiye çalışma süresinde ilk sırada! Yasal sürenin üzerine çıkılıyor
Türkiye’de işçilerin haftalık yasal çalışma süresi 45 saat. Ancak çalışma saati ortalamada 45,7’ye ulaşıyor. Haftalık 60 saatten fazla çalışanların oranı ise yüzde 15’in üzerinde çıkıyor. Türkiye bu verilerle OECD ülkeleri içerisinde çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkelerin arasında ilk sırada.
Türkiye dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, haftalık ortalama çalışma saatinde Türkiye 45,7 saatle Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
OECD 2022 verilerine göre çalışma saatleri
Kolombiya’da bu 47,6 saat. Türkiye’yi 45 saatle Meksika takip ediyor. Dördüncü sırada Kosta Rika, beşinci sırada ise Şili yer alıyor.