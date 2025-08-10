Global Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke oldu
Hurun Global Rich List'de milyarder sayısının en çok olduğu ülkeler listesinde ABD başı çekerken, çoğu listede sıralamanın sonunda yer alan Türkiye 31 milyarderle 19. sıraya yerleşti.
Dünya genelinde gelir eşitsizliği her geçen artıyor ancak milyarder sayısı hız kesmeden yükseliyor. Hurun Global Rich List'in verileri milyarderlerin hangi ülkelerde yoğunlaştığını ortaya çıkardı.
ZENGİN SAYISI ARTIYOR, ORTA SINIF ERİYOR
Küresel ölçekte ekonomik dengelerin değiştiği günümüzde, zengin ile yoksul arasındaki fark büyümeye devam ediyor. Orta gelir grubunun giderek küçüldüğü yeni düzende, hem milyarderlerin hem de yoksulların sayısında artış dikkat çekici.
Hurun Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı “Global Zenginler Raporu”na göre en çok milyardere sahip ilk 10 ülke ve zengin sayısı şu şekilde: