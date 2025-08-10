Global Zenginler Raporu yayımlandı: Türkiye, dünyada en fazla milyardere sahip 19. ülke oldu

ZENGİN SAYISI ARTIYOR, ORTA SINIF ERİYOR

Küresel ölçekte ekonomik dengelerin değiştiği günümüzde, zengin ile yoksul arasındaki fark büyümeye devam ediyor. Orta gelir grubunun giderek küçüldüğü yeni düzende, hem milyarderlerin hem de yoksulların sayısında artış dikkat çekici.