Türkiye pazarı Çinlilerin radarında... Araç fiyatlarında düşüş olur mu?
Çinli markalara yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilmesiyle birlikte bazı Çinli otomobil üreticileri gözünü Türkiye pazarına dikti. Türkiye’ye yatırım yapmaları halinde ek vergi alınmaması ve bazı teşviklerin verilmesini cazip bulan üreticiler Türkiye’de halihazırda üretim yapmaya yönelik adımlarını hızlandırdı. Yatırım kararı araç fiyatlarını düşürür mü? İşte detaylar...
Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolar tutarında yatırım kararı aldı. BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında anlaşma dün itibarıyla imzalandı.
Buna göre Türkiye’de yıllık 150.000 araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurulması öngörülüyor. Tesiste 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. 2026 sonunda üretime başlaması hedefleniyor.
Böylelikle 27 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye doğrudan otomotiv yatırımı yapılmış oldu. Öte yandan Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladı.
Peki yatırımın Türkiye’ye avantajları ne? Üretilen araçlar doğrudan Avrupa’ya mı ihraç edilecek? Çinli araçların Türkiye’de üretilmesiyle fiyatlar daha da cazip olur mu?