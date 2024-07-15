Türkiye, yılın ilk yarısında 69 milyon dolarlık domates ihracatı yaptı
Türkiye'nin kuru domates ihracatı yılın ilk 6 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 69 milyon 123 bin dolara yükseldi.
Ege'nin verimli ovalarında yetişen ve güneşte kurutulan domatesler, işlemlerin ardından başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.
Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domateste ihracat artmaya devam ediyor.
AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2023 Ocak-Haziran döneminde 60 milyon 498 bin dolarlık kuru domates ihraç etti.
Bu yılın aynı döneminde ise ihracat geçen seneye göre yüzde 14 artışla 69 milyon 123 bin dolara çıktı.