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  4. Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor: 4 yılda 3 milyona yakın artış

Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor: 4 yılda 3 milyona yakın artış

Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 25 milyon 96 bin kişi sigortalı olarak çalışıyor.

Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor: 4 yılda 3 milyona yakın artış - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre, 18 milyon 400 bin 671 SSK (4a) statüsünde, 3 milyon 44 bin 555 Bağ-Kur (4b) statüsünde, 3 milyon 651 bin 374 Emekli Sandığı (4c) statüsünde olmak üzere toplam 25 milyon 96 bin 600 çalışan (aktif sigortalı) bulunuyor.

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Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor: 4 yılda 3 milyona yakın artış - Sayfa 2

Buna karşın, 10 milyon 331 bin 697 SSK'li, 2 milyon 715 bin 100 Bağ-Kur'lu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı'ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor.

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Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor: 4 yılda 3 milyona yakın artış - Sayfa 3

2020 yılına kıyasla çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi, EYT düzenlemesinin de etkisiyle pasif sigortalı sayısı ise 2 milyon 860 bin 797 kişi artış gösterdi.

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Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor: 4 yılda 3 milyona yakın artış - Sayfa 4

Sosyal güvenlik sisteminde 25 milyon 96 bin 600 çalışan, 15 milyon 351 bin 511 emekli ve hak sahibini finanse ederken, aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranı 1,63 düzeyine geriledi.

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