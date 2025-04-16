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  4. Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın

Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın

Türkiye genelinde alarm verildi, zirai don nedeniyle sebze ve meyve üretimi büyük darbe aldı. Ciddi rekolte kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, bu yaz meyve bulmanın zorlaşacağını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın - Sayfa 1

Türkiye, son yılların en şiddetli zirai don olaylarından birini yaşarken, uzmanlar yaz mevsimi beklenmeden kışlık hazırlıklara başlanması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

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Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın - Sayfa 2

"BU YAZ MEYVEYE ULAŞMAK ZOR OLACAK"

Özellikle domates ve biber gibi ürünlerde konserve yapımının erkene çekilmesi tavsiye edildi. Antalya Toptancı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Bu yaz meyveye ulaşmak zorlaşacak, fiyatlar ise zirve yapacak" dedi.

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Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın - Sayfa 3

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, meyve ve sebze üretiminde büyük kayıplara yol açtı.

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Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın - Sayfa 4

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Tarlalarda birçok ürün donarak zarar görürken, çiftçiler ciddi rekolte düşüşleri yaşandığını belirtiyor. Yaşanan bu durum, yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının oldukça yüksek seviyelere çıkabileceği yönünde endişelere neden oluyor.

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