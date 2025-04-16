Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın

"BU YAZ MEYVEYE ULAŞMAK ZOR OLACAK"

Özellikle domates ve biber gibi ürünlerde konserve yapımının erkene çekilmesi tavsiye edildi. Antalya Toptancı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Bu yaz meyveye ulaşmak zorlaşacak, fiyatlar ise zirve yapacak" dedi.