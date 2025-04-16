Türkiye'de 81 ilde 'zirai don' alarmı! Uzmanlar "Fiyatlar artacak" diyerek uyardı: Stok yapın
Türkiye genelinde alarm verildi, zirai don nedeniyle sebze ve meyve üretimi büyük darbe aldı. Ciddi rekolte kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, bu yaz meyve bulmanın zorlaşacağını belirterek kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye, son yılların en şiddetli zirai don olaylarından birini yaşarken, uzmanlar yaz mevsimi beklenmeden kışlık hazırlıklara başlanması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
"BU YAZ MEYVEYE ULAŞMAK ZOR OLACAK"
Özellikle domates ve biber gibi ürünlerde konserve yapımının erkene çekilmesi tavsiye edildi. Antalya Toptancı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Bu yaz meyveye ulaşmak zorlaşacak, fiyatlar ise zirve yapacak" dedi.
Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, meyve ve sebze üretiminde büyük kayıplara yol açtı.