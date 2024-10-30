Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı kaç?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Peki Türkiye'de kaç milyon asgari ücretli çalışan var? İşte bu soruya Habertürk'ten Ahmet Kıvanç cevap verdi.
Asgari ücret görüşmeleri için nefesler tutulmuşken asgari ücretle çalışanların sayısı da merak konusu oluyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücretle çalışanların kesin sayısı konusunda bir veri bulunmadığına dikkat çekti ve yazısında şu ifadeleri kullandı:
Ancak, çeşitli yöntemlerle hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalardan birisi Türkiye İstatistik Kurumu’nun, resmi istatistiklerde yayımlanmayan ancak araştırmacılara açık olan hanehalkı işgücü mikro verilerine dayanarak yapılıyor.
Merkez Bankası’nın en son geçen yıl 2021 yılı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, tarım dışı sektörlerde çalışan ücretlilerin yaklaşık yüzde 43,1’i asgari ücretli ve altı çalışanlardan oluşuyor.