Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısı kaç?

Asgari ücret görüşmeleri için nefesler tutulmuşken asgari ücretle çalışanların sayısı da merak konusu oluyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücretle çalışanların kesin sayısı konusunda bir veri bulunmadığına dikkat çekti ve yazısında şu ifadeleri kullandı: