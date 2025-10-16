Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı! İlk sıradaki sektör herkesi ters köşe yaptı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 senesi istihdam verilerini yayımladı. Paylaşılan rapor kapsamında, iş ilanlarında imalat sektörü ilk sırayı aldı. Garson, düz dikiş makinecisi, servis şoförü, mimar ve avukat gibi meslekler en çok talep görenler arasında yer aldı. İnşaat, konaklama ve teknik alanlarda ise hâlâ binlerce açık pozisyon bulunuyor. Uzmanlar, bu tabloyu Türkiye’de hizmet sektörü ve sanayi üretiminin dinamik yapısına bağlarken, genç iş gücünün istihdamda yönelimlerini de bu alanların belirlediğini vurguluyor. 2025’in en gözde meslekleri listesi, hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli ipuçları barındırıyor.