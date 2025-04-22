İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en çok hangi mesleklerde eleman açığı var?
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu yayımlandı. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağlanarak hazırlanan raporda, en çok açık iş ilanının olduğu meslekler dikkat çekti.
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yayımladığı "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"nda, iki ve üzeri çalışanı olan 86 bin işletmeyle yapılan görüşmelerin sonuçları paylaşıldı. Raporda, en fazla açık iş ilanı bulunan meslekler öne çıktı.
İşverenlerin açık pozisyonlar için en çok aradığı yetkinlikler ise "mesleki ve teknik bilgi yeterliliği" ile "fiziki ve bedensel uygunluk" oldu. İşte Türkiye genelinde en fazla açık iş bulunan meslekler...