Türkiye'de en düşük ve en yüksek kiralar hangi illerde? İşte şehir şehir kira fiyatları...
Türkiye’de hane halklarının harcamaları içinde en yüksek payı %26,0 ile konut ve kira aldı. Asgari ücrete ara zam tartışmaları da devam ederken, kira giderlerinin artması, ucuz şehirleri yeniden gündeme getirdi. Haziran 2025 verilerine göre Türkiye’de ortalama kiraların en düşük olduğu iller belli oldu. Ortalama kirada 10 bin TL’nin altında sadece 1 il kalırken, en ucuz 15 şehirde tavan kira 13 bin 250 TL oldu.
2025 yılının ikinci yarısı başlarken, asgari ücrete de ara zam tartışmaları devam ediyor. Ancak “ara zam” konusunda herhangi bir resmî açıklama gelmedi.
2022 ve 2023 yıllarında yüksek seyreden enflasyon sebebiyle asgari ücrete yılda iki zam yapılmıştı. Geçen yıl ise yeniden “tek zam” uygulamasına geçildi.
Böylece asgari ücret, 2024 yılının son ayında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendi.
KİRA GİDERLERİ İLK SIRADA
Türkiye’de ücretler üzerinde konut ve kira harcamaları geçen yıl ilk sırada yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %26,0 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada %21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırada ise %18,1 ile gıda harcamaları geldi.