Türkiye'de en düşük ve en yüksek kiralar hangi illerde? İşte şehir şehir kira fiyatları...

KİRA GİDERLERİ İLK SIRADA

Türkiye’de ücretler üzerinde konut ve kira harcamaları geçen yıl ilk sırada yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %26,0 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada %21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırada ise %18,1 ile gıda harcamaları geldi.