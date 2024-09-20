Türkiye'de en zor bulunan çalışanlar belli oldu

Kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, lokasyon ve pozisyon bazlı yapılan veri analizi sonucunda, en zor aday bulunan pozisyonlar arasında ilk sırada İstanbul Anadolu Yakası'nda gastroenteroloji uzmanı yer aldı. Aynı zamanda bir diğer sağlık sektörü pozisyonu hemodiyaliz sorumlu pratisyen hekimi zor bulunan adaylardan biri oldu.