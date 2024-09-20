Türkiye'de en zor bulunan çalışanlar belli oldu
Türkiye'de yapılan veri analizi sonucunda 2024 yılında en zor bulunan çalışanlar belli oldu. Verilere göre, yılın ilk 6 ayında tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü.
Kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, lokasyon ve pozisyon bazlı yapılan veri analizi sonucunda, en zor aday bulunan pozisyonlar arasında ilk sırada İstanbul Anadolu Yakası'nda gastroenteroloji uzmanı yer aldı. Aynı zamanda bir diğer sağlık sektörü pozisyonu hemodiyaliz sorumlu pratisyen hekimi zor bulunan adaylardan biri oldu.
Tıbbi uzmanlık gerektiren bu pozisyonların yanı sıra sağlık sektöründe yetenek ihtiyacı artıyor. Kariyer.net'in açıkladığı 2024'ün ilk 6 aylık istihdam verileri de sağlık alanına dikkati çekiyor.
İstihdam piyasasının ilk 6 aylık karnesine göre yılın hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü.
İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 18 artışla tamamladı.