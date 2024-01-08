Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller tam liste... İşte güncel fiyatlar
2023 yılında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 844 oranında artış görüldü. 2024 yılına girilmesiyle birlikte markalar listelerini güncellemeye başladı. Peki, Türkiye'de satılan elektrikli modeller ve güncel fiyatları ne durumda? İşte güncel liste...
Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, 2023 yılını büyük bir yükselişle tamamladı. Satışları bir önceki yıla göre yüzde 844'lük artış yaşanan elektrikli otomobiller 2023 yılı toplamında 72 bin 179 adet satış gerçekleştirdi. 2022 yılında sadece 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Peki, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatları ne durumda? İşte güncel liste...
2023 yılında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda Togg'un devraldığı zirveyi bir daha bırakmadığını görüyoruz. Aralık ayında 6 bin 11 adet teslimat gerçekleştiren Togg, 19 bin 583 adetlik satışla 1. sırada.
AUDI
Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 6.064.188 TL
Q8 e-tron S line 55 quattro - 6.163.644 TL
Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 6.194.556 TL
Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 6.293.820 TL
Audi e-Tron GT quattro - 8.032.092 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 10.480.726 TL
PORSCHE
Taycan 4S 7.985.115