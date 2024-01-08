Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller tam liste... İşte güncel fiyatlar

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, 2023 yılını büyük bir yükselişle tamamladı. Satışları bir önceki yıla göre yüzde 844'lük artış yaşanan elektrikli otomobiller 2023 yılı toplamında 72 bin 179 adet satış gerçekleştirdi. 2022 yılında sadece 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Peki, Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatları ne durumda? İşte güncel liste...

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