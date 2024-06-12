Türkiye'de satın alma gücü eriyor: Öğün başına 41 TL düşüyor

Kira ve faturalara kalan 5 bin lira

DW Türkçe'nin hesaplamasına göre, eşi çalışmayan iki çocuklu bir asgari ücretli, aylık kazancından gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına 6 bin 223 lira ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretli gıda için günlük ayırabileceği 207 lira ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının masraflarını karşılamak zorunda kalıyor.

TÜİK verileri asgari ücretlinin, kentsel donatı hizmetlerinin az olduğu sağlıksız yapılarda yaşadığını da gösteriyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı 18 bin 328 lira. Buna rağmen asgari ücretlinin konut ve kira harcamalarına 4 bin 965 lira ayırabiliyor. Bu rakama konutun bakım ve onarımı için gereken malzemeler, su, elektrik, doğal gaz gibi faturalar da dahil.