Türkiye'de satın alma gücü eriyor: Öğün başına 41 TL düşüyor
TÜİK verileri yüksek enflasyon karşısında artan yoksullaşmayı gözler önüne serdi. Söz konusu veriler üzerinden gerçekleştirilen analize göre bir asgari ücretli dört kişilik ailesi için gıdaya öğün başına 69 lira ayırabiliyor. İşte detaylar...
Türkiye'de 'mali disiplin' söylemiyle ücretliler ve emeklilerin kemer sıkmasına yönelik politikalar hız kazanırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri emekli ve asgari ücretlinin yüksek enflasyon ortamında yaşam koşullarının ne kadar zorlaştığını ortaya koydu.
TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri üzerinden yapılan analize göre, asgari ücretli aylık geliriyle kendisi ve ailesi için gıdaya günlük sadece 207 lira, öğün başına 69 lira ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretlinin her bir öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 17,3 lira.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele yerine büyümeyi önceleyen Yeni Ekonomi Modeli, enflasyondan bütçe açığına geniş tanımlı işsizlikten yoksulluğa ekonomik parametrelerde ciddi bozulmaya yol açarken ekonominin tekrar rayına oturması için ortaya konan acı reçete ise ücretlilere yüklendi.
Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. Son artış ile beraber asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak bu artışın bütün yıl için yapıldığı, Temmuz ayında enflasyon güncellemesi yapılmayacağı duyuruldu. Aynı dönem en düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya tamamlandı. Ancak şu anda 10 bin lira aylık alanlar, Temmuz'da yapılacak enflasyon farkı ödemesi kök maaşlarına ekleneceği için zamdan ya daha düşük oranlarda faydalanacak ya da hiç faydalanamayacak
Her iki kesimin de en düşük yüzde 20'lik gelir grubunda yer aldığı düşünüldüğünde TÜİK'in tüketim harcamaları verileri alım gücüne ilişkin tablonun ağırlığını ortaya koyuyor.
TÜİK'in Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubu, gelirlerinin yüzde 36,6'sını gıda sağlık harcamave alkolsüz içecek harcamalarına, yüzde 29,2'sini konut ve kira harcamalarına, yüzde 8,8'ini ulaştırma harcamalarına, yüzde 5,4'ünü mobilya, ev eşyası ve ev bakım hizmetlerine ayırabiliyor.
Kira ve faturalara kalan 5 bin lira
DW Türkçe'nin hesaplamasına göre, eşi çalışmayan iki çocuklu bir asgari ücretli, aylık kazancından gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına 6 bin 223 lira ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretli gıda için günlük ayırabileceği 207 lira ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının masraflarını karşılamak zorunda kalıyor.
TÜİK verileri asgari ücretlinin, kentsel donatı hizmetlerinin az olduğu sağlıksız yapılarda yaşadığını da gösteriyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı 18 bin 328 lira. Buna rağmen asgari ücretlinin konut ve kira harcamalarına 4 bin 965 lira ayırabiliyor. Bu rakama konutun bakım ve onarımı için gereken malzemeler, su, elektrik, doğal gaz gibi faturalar da dahil.