Türkiye'de yerli üretim rakı Kıbrıs'tan yüzde 261 daha pahalı: 70'lik rakının vergisi ne kadar?
Türkiye'de son günlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve firmaların kendi eklediği zamlarla alkollü içeceklerde fiyatlar fırladı. Zamlar tepkilere neden olurken Türkiye'de yerli üretim 70'lik rakı fiyatının Kıbrıs'taki satış fiyatından yüzde 261 daha pahalı olması ise tepki çekti. Peki 70'lik rakıdan ne kadar vergi alınıyor? İşte yanıtı...
6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından alkollü içeceklere ve tütün mamüllerine gelen zam yağmurunun ardından Kıbrıs ve Türkiye'deki rakı fiyatları arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına, altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam gelmesinin ardından içki markaları ÖTV zammının yanına kendi zamlarını ekledi.
Sözcü'de yer alan habere göre son zamla birlikte yerli üretim olan bir rakı markasının 70’lik rakı fiyatı Türkiye'de 925 liraya yükseldi.
AYNI RAKI KIBRIS'TA 255 TL
Sosyal medya platformu X'te ise bir kişi ise aynı rakının Kıbrıs'ta 255,90 lira olduğunu paylaştı.