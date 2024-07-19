Türkiye'deki arsa fiyatları Avrupa'yı geride bıraktı: Düşüş yaşanır mı?
Türkiye’de arsa maliyeti Avrupa’yı geçti... Konut fiyatlarının artmasıyla arsa iyi bir yatırım aracı olmuştu. Ancak konut fiyatlarında düşüş başladı. Arsada da fiyat düşüşü görülür mü? Ulaşılabilir konut için ne yapılması gerek? İşte konuya ilişkin detaylar...
Arsa maliyetleri yükseldi, Türkiye'deki fiyatlar Avrupa’yı geride bıraktı...
Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik konuyla ilgili, “Arsa maliyetleri özellikle Avrupa’yla ya da Amerika’yla kıyasladığımız zaman İstanbul özelinde o bölgelerin çok üstünde seyrettiğini söyleyebiliriz.
İnsan popülasyonu yani metrekareye düşen insan sayısı İstanbul'da Türkiye'yi bırakın diğer ülkelerle kıyasladığında bile yüzde 20 fazla olan bir şehir” ifadelerini kullandı.
Peki artışın sebebi ne ve bu artışın ekonomik etkileri ne olur?
“Arsa maliyetleri iki şekilde söz konusu. Bir inşaat üzerinden yapan arsalar ikincisi yine küçük ölçekli şehirlerin dışında alınan araziler bakımından da bakabiliriz buna ya da ev yapılmaya müsait yerler bu iki kesimdeki talep de çok yükseldi konut fiyatlarına yansıyan konular söz konusu.”