Türkiye'deki arsa fiyatları Avrupa'yı geride bıraktı: Düşüş yaşanır mı?

Peki artışın sebebi ne ve bu artışın ekonomik etkileri ne olur?

“Arsa maliyetleri iki şekilde söz konusu. Bir inşaat üzerinden yapan arsalar ikincisi yine küçük ölçekli şehirlerin dışında alınan araziler bakımından da bakabiliriz buna ya da ev yapılmaya müsait yerler bu iki kesimdeki talep de çok yükseldi konut fiyatlarına yansıyan konular söz konusu.”