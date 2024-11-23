Türkiye'de en çok altın alımı yapan 10 il hangileri?
Rekor üstüne rekor kıran altın baş döndürmeye devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler, savaşlar ve ülkelerin altın stoğuna öncelik vermesi fiyatları artırınca yatırımcı da yönünü altına çevirdi. Güvenli liman talebiyla altın kazançlarını 1 yıllık dönemde arttırdı. Bu yüzden Türkiye’de de yatırımcının ilk tercihi altın oldu. BDDK verilerine göre talepte altının haritası da ortaya çıktı. İşte en çok altın alan iller…
2024 yılında piyasalarda altın rüzgarı esti. Hem savaşlar, hem ekonomik belirsizlikler hem de gerginlikler altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülmesine neden oldu. Yatırımcı da belirsizlik ortamında en çok altına yöneldi.
Seçimler altını geriletti ama uzun sürmedi
ABD seçimleri sonrasında Trump'ın yeniden başkan altın fiyatları geriledi. Kısa vadeli düşüşlerin ardından Rusya-Ukrayna geriliminin artmasıyla altın fiyatları yeniden test ettiği rekor fiyatlara dayandı.
Yatırımcının gözdesi yine ‘altın’ oldu
Türkiye’de yatırımcının gözdesi ise yine altın oldu. Sene başından bu yana birikimlerini altına yatıran küçük yatırımcı altından vazgeçmedi. Birikimlerde artık takmalık değil, yatırımlık altına yöneldi. Darphane bile altın basmaya yetişemedi. Kuyumcularda altın bulunamaz hale geldi. Ancak sadece fiziksel altın değil, bankaların altın mevduatlarında da rekorlar kırıldı.