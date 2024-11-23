Türkiye'de en çok altın alımı yapan 10 il hangileri?

Yatırımcının gözdesi yine ‘altın’ oldu

Türkiye’de yatırımcının gözdesi ise yine altın oldu. Sene başından bu yana birikimlerini altına yatıran küçük yatırımcı altından vazgeçmedi. Birikimlerde artık takmalık değil, yatırımlık altına yöneldi. Darphane bile altın basmaya yetişemedi. Kuyumcularda altın bulunamaz hale geldi. Ancak sadece fiziksel altın değil, bankaların altın mevduatlarında da rekorlar kırıldı.