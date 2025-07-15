Türkiye’nin en borçlu 20 şirketi belli oldu! Borsanın devlerinin bakın ne kadar borcu var?

Borsa İstanbul’da 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi önümüzdeki hafta başlarken, şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, BIST’te işlem gören firmalar arasında net borcu en yüksek 20 şirketin toplam borcu yaklaşık 2 trilyon 120 milyar TL’ye ulaşırken, en yüksek borç tutarı ise tek bir şirkete ait yaklaşık 578 milyar TL oldu.

İşte net borcu en yüksek 20 şirket...