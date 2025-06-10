Türkiye’nin en borçlu şirketleri açıklandı! 20 şirketin borcu 2 trilyon TL'yi aştı:

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Açıklanan finansal tablolarına göre, net borç rakamı en yüksek şirketlerin listesi ortaya çıktı. En borçlu 20 şirketin 2025 birinci çeyrek net borçlarının toplamı yaklaşık 2 trilyon 217 milyar 486 milyon TL olarak hesaplanırken, en yüksek borç tutarı ise yaklaşık 578 milyar TL ile tek bir şirkete ait oldu.

İşte en yüksek net borcu olan 20 şirket...