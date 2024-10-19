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  4. Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti

Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti

Yaşanan zorlu ekonomik şartlar nedeniyle ambalaj devinin konkordato talep ettiği öğrenildi.

Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti - Sayfa 1

Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede iflasları furyaya çeviren ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki işletmelerde zorluk çekiyor.

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Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde bir çikolata üreticisinin iflas etmesinin ardından şimdi de Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi konkordato talep etti.

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Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti - Sayfa 3

merhabahaber.com’un haberine göre Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 3 büyük ambalaj fabrikasından birisi konkordato ilan etti.

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Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti - Sayfa 4

1996 yılında İzmir'de kurulan Multipak Ambalaj hızla büyüdü. Ambalaja dair birçok ürünün üretimini gerçekleştiren firma Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor.

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