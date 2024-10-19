Türkiye’nin en büyük üreticisiydi * Konkordato talep etti
Yaşanan zorlu ekonomik şartlar nedeniyle ambalaj devinin konkordato talep ettiği öğrenildi.
Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede iflasları furyaya çeviren ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki işletmelerde zorluk çekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir çikolata üreticisinin iflas etmesinin ardından şimdi de Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi konkordato talep etti.
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merhabahaber.com’un haberine göre Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 3 büyük ambalaj fabrikasından birisi konkordato ilan etti.
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