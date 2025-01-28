Türkiye'nin en itibarlı markaları belli oldu: İşte dereceye giren firmalar...
Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları açıklandı. TÜİK'in 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleriyle toplam 35 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı; Türkiye'nin itibarlı markaları belirlendi.
Türkiye İtibar Akademisi tarafından İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ömer Bilen danışmanlığında 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi'nin 2025 sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile akaryakıttan kargoya, ayakkabıdan fast food sektörüne, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi.
SEKTÖRLERİNDE DERECEYE GİREN İLK 10 MARKANIN ALFABETİK SIRALAMASI
Akaryakıt Sektörü: Alpet, Aygaz, Aytemiz, Petrol Ofisi, Go Petrol, Opet, Shell, Sunpet, Total Energies, Türkiye Petrolleri
Alkolsüz İçecek: Coca Cola, Cola Turka, Dimes, Fanta, Fuse Tea, Juss, Pepsi, Red Bull, Sarıyer Gazoz, Tamek
Altın ve Mücevherat: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Kafkas Pırlanta, Nadir Gold, Sina Pırlanta, So Chic, Zen Pırlanta
Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası
Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Hoover,Regal, Samsung, Siemens, Uğur Derin Dondurucu, Vestel
Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Dardanel Ton, Erpiliç, Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Migros, Şenpiliç
Bebek Ve Çocuk Ürünleri: Aptamil, Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy
Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata: Dido, Elvan Gıda, Eti, Kent Gıda, Milano, Saray, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker
Küçük Ev Aletleri: Arçelilk, Arnica, Arzum, Bosch, Dyson, Fakir, Karaca, Philips, Sinbo, Vestel
E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, İkas, MediaMarkt, N11, Sahibinden, Teknosa, Temu, Trendyol