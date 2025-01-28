Türkiye'nin en itibarlı markaları belli oldu: İşte dereceye giren firmalar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile akaryakıttan kargoya, ayakkabıdan fast food sektörüne, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi.