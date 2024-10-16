Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en zengin 20 şehri belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevduat hesaplarıyla ilgili son verileri yayınladı. Son veriler doğrultusunda Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip olan 10 şehrini açıkladı.
İşte Türkiye'nin en zengin 10 şehri...
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20. ESKİŞEHİR
106 milyar 970 milyon 258 bin TL
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19. SAMSUN
111 milyar 459 milyon 446 bin TL
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18. TEKİRDAĞ
126 milyar 950 milyon 976 bin TL
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