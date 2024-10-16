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  4. Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi...

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en zengin 20 şehri belli oldu.

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi... - Sayfa 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevduat hesaplarıyla ilgili son verileri yayınladı. Son veriler doğrultusunda Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip olan 10 şehrini açıkladı.

İşte Türkiye'nin en zengin 10 şehri...

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Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi... - Sayfa 2

20. ESKİŞEHİR
106 milyar 970 milyon 258 bin TL

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Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi... - Sayfa 3

19. SAMSUN
111 milyar 459 milyon 446 bin TL

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Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Liste açıklandı: İşte zirvenin sahibi... - Sayfa 4

18. TEKİRDAĞ
126 milyar 950 milyon 976 bin TL

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