Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı
Dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşan Forbes Dergisi, Türk milyarderler listesinde değişikliğe gitti. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'nin en zenginleri listesinde de büyük bir dönüşüm görüldü. İşte, Türkiye'nin en zengin isimleri...
Sözcü'nün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük tarifeleri, Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülkede borsaların büyük darbe almasına neden oldu.
Hem yurt içi hem de uluslararası yatırımlarda bulunan Türk milyarderlerin serveti, yaşanan çalkantılardan doğrudan etkilenirken, Forbes Dergisi'nin paylaştığı Türk milyarderler listesi de büyük ölçüde değişikliğe uğradı.
Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesi yıllar sonra ilk 5'e giremedi
Listede yaşanan en büyük dönüşümlerden biri, uzun yıllar sonra Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesinden kimsenin ilk 5'e girememesi oldu.