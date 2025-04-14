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  4. Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı

Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı

Dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşan Forbes Dergisi, Türk milyarderler listesinde değişikliğe gitti. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'nin en zenginleri listesinde de büyük bir dönüşüm görüldü. İşte, Türkiye'nin en zengin isimleri...

Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı - Sayfa 1

Sözcü'nün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük tarifeleri, Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülkede borsaların büyük darbe almasına neden oldu. 

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Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı - Sayfa 2

Hem yurt içi hem de uluslararası yatırımlarda bulunan Türk milyarderlerin serveti, yaşanan çalkantılardan doğrudan etkilenirken, Forbes Dergisi'nin paylaştığı Türk milyarderler listesi de büyük ölçüde değişikliğe uğradı. 

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Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı - Sayfa 3

Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesi yıllar sonra ilk 5'e giremedi

Listede yaşanan en büyük dönüşümlerden biri, uzun yıllar sonra Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesinden kimsenin ilk 5'e girememesi oldu.

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Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı - Sayfa 4

Birkaç ay öncesine kadar 3.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'in ardından Türkiye'nin en zengin iş insanı olan İpek Kıraç ve üçüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel, Borsada yaşanan değişimlerin ardından ilk 5'in dışında kalmış oldu. 

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