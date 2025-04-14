Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti! Yeni listede Koç Ailesi üyeleri sürpriz yaptı

Birkaç ay öncesine kadar 3.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'in ardından Türkiye'nin en zengin iş insanı olan İpek Kıraç ve üçüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel, Borsada yaşanan değişimlerin ardından ilk 5'in dışında kalmış oldu.