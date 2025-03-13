Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama!
Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama!
Forbes, nisan ayında dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı liste kamuoyuna açıklanacak. Ama yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişikliği dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...
Murat Ülker – 5,5 milyar Dolar
1 | 31
Cemil Kazancı - 4,3 milyar Dolar
2 | 31
Eren Özmen - 4 milyar Dolar
3 | 31
Uğur Şahin - 4 milyar Dolar
4 | 31
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