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  4. Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama!

Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama!

Forbes, nisan ayında dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı liste kamuoyuna açıklanacak. Ama yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişikliği dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...

Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama! - Sayfa 1

Murat Ülker – 5,5 milyar Dolar

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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama! - Sayfa 2

Cemil Kazancı -  4,3 milyar Dolar

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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama! - Sayfa 3

Eren Özmen -  4 milyar Dolar

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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: İşte yeni sıralama! - Sayfa 4

Uğur Şahin - 4 milyar Dolar

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