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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: Zirve el değiştirdi

ABD iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 ismini güncelledi. Listenin ilk sırasında 5.2 milyar dolarla Murat Ülker yer alırken, önceki listede birinci olan İbrahim Erdemoğlu 2.5 milyar dolarla 5. sıraya geriledi. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...

Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: Zirve el değiştirdi - Sayfa 1

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarder iş insanlarının listesini güncelledi.

Listede Türkiye'nin en zengin 10 ismi de yer aldı.

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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: Zirve el değiştirdi - Sayfa 2

Güncellenen listeye göre, en zenginler sıralamasında 1. sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu büyük bir düşüş yaşayarak 5. sıraya geriledi. Listenin ilk sırasına yeniden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yerleşti.

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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: Zirve el değiştirdi - Sayfa 3

1- Murat Ülker (5.2 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: Zirve el değiştirdi - Sayfa 4

2- Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)

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