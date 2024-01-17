Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi: Zirve el değiştirdi
ABD iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 ismini güncelledi. Listenin ilk sırasında 5.2 milyar dolarla Murat Ülker yer alırken, önceki listede birinci olan İbrahim Erdemoğlu 2.5 milyar dolarla 5. sıraya geriledi. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...
ABD merkezli Forbes dergisi, milyarder iş insanlarının listesini güncelledi.
Listede Türkiye'nin en zengin 10 ismi de yer aldı.
Güncellenen listeye göre, en zenginler sıralamasında 1. sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu büyük bir düşüş yaşayarak 5. sıraya geriledi. Listenin ilk sırasına yeniden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yerleşti.
1- Murat Ülker (5.2 milyar dolar)
2- Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)