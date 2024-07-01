Türkiye’nin gri listeden çıkışı piyasaları nasıl etkiler? İşte yeni tahminler...
Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının ardından gözler piyasalara çevrildi. Peki kritik gelişme sonrası yabancıların Türkiye'ye ilgisi artar mı? Geçen hafta 33 TL seviyesini aşan dolar/TL bu seviyeyi gördükten sonra geri çekilmişti. Milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Belgin Maviş, borsa ve dolar için yeni tahminleri açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Türkiye'nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmalar karşılığını bulmaya başladı. Geçen hafta cuma günü Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi gri listeden çıkardı.
Peki gri listeden çıkarılmanın Türkiye’ye avantajı ne? Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artar mı? Dolar ve borsa için yeni beklentiler ne? Karar piyasalara nasıl yansır?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş anlattı. Maviş, Milliyet'e yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Gri listeden çıkılması yani mali konularda kara para aklanması ve terörizmle mücadele kapsamı içerisinde para akışlarının bir yasal çerçeve şeklinde düzenlenmesi noktasında Türkiye üç yıl sonra kriterlerin 39’unu karşılayarak yeniden gri listeden çıkmayı başardı.
"Endeksi pozitif yönde etkiledi"
Bu süreçte uluslararası büyük fonların girişinde de engel vardı ve bu engel kalkmış oldu. Bu beklenti özellikle bankacılık sektörü başta olmak üzere endeksi piyasa fiyatlaması üzerinde pozitif yönde etkiledi.
Borsada 8 bin 700 puan seviyelerinden 11 bin puan seviyelerine olan yolculuğumuz içerisinde gri listeden çıkma ihtimali, yasal, uluslararası büyük para fonlarının yatırım amaçlı ülkeye girişinin önündeki engelin kalması gibi beklentilerle hareketli bir sürece girmiştik. Cuma günü kapanış öncesinde de yeniden 10 bin 800 puan seviyeleri test edilmiş oldu. Hafta sonuna girmeden önce Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden ‘başardık’ paylaşımıyla duyurmuş oldu.
Borsa için yeni tahmin
Endekste geri çekilmelerde 10 bin 500 – 10 bin 250 puan destekleri önemli. 10 bin 250’nin altında satış baskısı artabilir ancak bu biraz daha zayıf bir ihtimal.
Yukarı yönlü hareketlenmelerde 11 bin puan seviyeleri önemli bir direnç noktasıdır. Şu anda borsada mevcut para girişi artarsa bu seviyelere geçilebilir. Şu an için 11 bin puan seviyelerinin üzerinde kalıcılığın sağlanması zor. Ancak borsaya para girişi endeksi yukarı yönlü destekleyecek bir seviyede olursa 11 bin 300 puan ilk hedef seviyemiz olacaktır.