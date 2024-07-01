Türkiye’nin gri listeden çıkışı piyasaları nasıl etkiler? İşte yeni tahminler...

"Endeksi pozitif yönde etkiledi"

Bu süreçte uluslararası büyük fonların girişinde de engel vardı ve bu engel kalkmış oldu. Bu beklenti özellikle bankacılık sektörü başta olmak üzere endeksi piyasa fiyatlaması üzerinde pozitif yönde etkiledi.

Borsada 8 bin 700 puan seviyelerinden 11 bin puan seviyelerine olan yolculuğumuz içerisinde gri listeden çıkma ihtimali, yasal, uluslararası büyük para fonlarının yatırım amaçlı ülkeye girişinin önündeki engelin kalması gibi beklentilerle hareketli bir sürece girmiştik. Cuma günü kapanış öncesinde de yeniden 10 bin 800 puan seviyeleri test edilmiş oldu. Hafta sonuna girmeden önce Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden ‘başardık’ paylaşımıyla duyurmuş oldu.