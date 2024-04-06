Türkiye'nin yeni turistik treni, tanıtım turunu tamamladı
Türkiye'nin yeni turistik treni ‘Mezopotamya Ekspresi’ tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a uzanan turda seyahat tutkunları, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkanı buluyor.
Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak Türkiye'nin yeni turistik treni ‘Mezopotamya Ekspresi’nin 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.
Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdi ve yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaştı.
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.
Bölgedeki tarihi yerleri ziyaret eden katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına bakarken yerel ürünleri de satın alma fırsatı yakaladı.