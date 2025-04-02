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  4. Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu

Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu

Almanya Berlin merkezli köklü inşaat devi iflas ettiğini açıkladı. Projeler yarıda kaldı, pek çok işçi maaşlarını alamadı

Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu - Sayfa 1

Türklerin de sıklıkla tercih ettiği Almanya'daki inşaat şirketi Ziegert Group, artan maliyetler ve piyasadaki belirsizlikler nedeniyle iflas ettiğini resmen duyurdu.

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Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu - Sayfa 2

Söz konusu gelişme, sadece kiracıları değil ayrıca gayrimenkul sektörde hizmet veren diğer işletmeleri de tesir eden konut piyasasındaki eden süre gelen zor durumları ortaya koyuyor.

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Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu - Sayfa 3

ARTAN MALİYETLER İFLASI GETİRDİ

Yenicaggazetesi.com.tr'de paylaşılan habere göre, Almanya’nın başkenti Berlin merkezli Ziegert Group, artan maliyetler ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 

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Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu - Sayfa 4

GÜL SATICILIĞINDAN GAYRİMENKUL DEVİNE...

Meslek yaşamına gül satışı hususunda uzmanlaşmış bir çiçekçi olarak başlayan Nikolaus Ziegert, 1985 senesinde Steglitz'deki ilk kat mülkiyetini metrekaresi 800 Alman Markı'na sattığında gayrimenkul sektörüne geçiş yaptı.

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