Türkler de tercih ediyordu. 40 senelik inşaat devi iflas etti, projeler durdu
Almanya Berlin merkezli köklü inşaat devi iflas ettiğini açıkladı. Projeler yarıda kaldı, pek çok işçi maaşlarını alamadı
Türklerin de sıklıkla tercih ettiği Almanya'daki inşaat şirketi Ziegert Group, artan maliyetler ve piyasadaki belirsizlikler nedeniyle iflas ettiğini resmen duyurdu.
Söz konusu gelişme, sadece kiracıları değil ayrıca gayrimenkul sektörde hizmet veren diğer işletmeleri de tesir eden konut piyasasındaki eden süre gelen zor durumları ortaya koyuyor.
ARTAN MALİYETLER İFLASI GETİRDİ
Yenicaggazetesi.com.tr'de paylaşılan habere göre, Almanya’nın başkenti Berlin merkezli Ziegert Group, artan maliyetler ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.